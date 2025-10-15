52 نقطة انخفاض لمؤشر بورصة قطر

رسملة السوق

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 52.45 نقطة، أي ما يعادل 0.49%، ليصل إلى مستوى 10693.47 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 121 مليونا و993 ألفا و995 سهما، بقيمة 361 مليونا و872 ألفا و497 ريالا، عبر تنفيذ 22.776 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، وانخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 640 مليارا و533 مليونا و239 ألفا و772 ريالا، قياسا بـ643 مليارا و449 مليونا و830 ألفا و619 ريالا، في الجلسة السابقة.