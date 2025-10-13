مع تصاعد التوتر الأمريكي - الصيني.. أسواق أسهم العالم تتأرجح

ارتفاع «داكس»و«فوتسي»



هبوط «كوسبي» وانخفاض «تايكس»

تراجع عائد السندات

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، إذ ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، في حين تراجعت نظيراتها الآسيوية عقب الانخفاض الحاد الذي شهدته وول ستريت يوم الجمعة الماضي.ودعت بكين، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سحب تهديده الذي أطلقه، أخيراً، بشأن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وذلك بعدما فرضت الصين قيوداً أكثر صرامة على صادرات المعادن النادرة، وهي مواد أساسية تُستخدم في تصنيع كل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى محركات الطائرات.وأدى احتمال تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم إلى اضطراب الأسواق، ما أسفر عن أسوأ أداء يومي للأسهم الأمريكية منذ أبريل الماضي. ولم يسحب ترمب تهديده حتى الآن، غير أنه اتخذ لهجة أكثر اعتدالًا مطلع الأسبوع، مما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين.وقال ترمب في منشور عبر منصة «تروث سوشال» أمس (الأحد): «الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا الإضرار بها».وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5% ليصل إلى 24367.45 نقطة، كما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة مماثلة ليبلغ 7957.52 نقطة، في حين ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة تقل عن 0.1% مسجلًا 9431.44 نقطة.كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، والعقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%.وفي آسيا، تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.5% إلى 25889.48 نقطة، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% إلى 3889.50 نقطة.وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7% إلى 3584.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.8% إلى 8882.80 نقطة.كما انخفض مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.4%، ومؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.2%. وأُغلقت الأسواق في طوكيو بمناسبة عطلة رسمية.وفي بورصة وول ستريت، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض حاد يوم الجمعة الماضي، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7% ليصل إلى 6552.51 نقطة، في أسوأ يوم له منذ أبريل الماضي.كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% إلى 45479.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.6% ليبلغ 22204.43 نقطة.وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.05% مقارنة بـ 4.14% في ختام تعاملات الخميس الماضي.أما في أسواق الطاقة، فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم.وفي أسواق العملات، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 152.20 ين من 151.89 ين، في حين تراجع اليورو إلى 1.1589 دولار من 1.1614 دولار.