تلاشي علاوة المخاطر الجيوسيايسة دفعت الأسعار للتراجع (متداولة)
تلاشي علاوة المخاطر الجيوسيايسة دفعت الأسعار للتراجع (متداولة)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الجمعة) بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، إثر تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 65.31 دولار للبرميل في بداية تداولاته اليومية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.2% إلى 61.63 دولار للبرميل.
أخبار ذات صلة
 
قفزة «البتكوين» تدفع العملات الرقمية للتراجع
قفزة «البتكوين» تدفع العملات الرقمية للتراجع
«مورجان ستانلي» يلغي قيود الاستثمار في صناديق «المشفرة»
«مورجان ستانلي» يلغي قيود الاستثمار في صناديق «المشفرة»