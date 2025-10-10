شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الجمعة) بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، إثر تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 65.31 دولار للبرميل في بداية تداولاته اليومية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.2% إلى 61.63 دولار للبرميل.