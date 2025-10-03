ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خلال شهر سبتمبر، بعدما أنهت السعودية المرحلة الأولى من خطتها لاستئناف الإمدادات التي كانت متوقفة، بحسب مسح أجرته «بلومبيرغ».وأظهر المسح أن إنتاج «أوبك» صعد بمقدار 400 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 29.05 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، ليكتمل بذلك استئناف إنتاج 2.2 مليون برميل يوميًا كان تحالف «أوبك بلس» قد أوقفها في 2023.وزادت السعودية إنتاجها بمقدار 320 ألف برميل يوميًا ليبلغ 9.98 مليون برميل يوميًا، بما يتماشى مع حصتها في اتفاق «أوبك بلس»، بينما سجلت صادراتها أعلى مستوى في 18 شهرًا.وفي المقابل، ارتفع إنتاج فنزويلا إلى مليون برميل يوميًا بعد إضافة 90 ألف برميل يوميًا، مع تسجيل الصادرات أعلى وتيرة في خمس سنوات، مستفيدة من الترخيص الممنوح لشركة «شيفرون» لمواصلة نشاطها رغم العقوبات الأمريكية.أما العراق فاستقر إنتاج البلاد عند 4.32 مليون برميل يوميًا، لكنه ما زال فوق حصته المقررة من «أوبك بلس»، في وقت استأنفت فيه الصادرات من إقليم كردستان عبر خط أنابيب تركيا بعد توقف استمر عامين.ويتجه تركيز «أوبك بلس» حاليًا إلى المرحلة التالية من خطة إعادة الإنتاج، والتي تتضمن استئناف إمدادات إضافية تبلغ 1.65 مليون برميل يوميًا، وسيعقد التحالف اجتماعه الأسبوع الحالي للنظر في تحديد حجم الزيادة المقررة لشهر نوفمبر.