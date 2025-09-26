ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملاتها، اليوم (الجمعة)، عقب صدور بيانات التضخم التي جاءت أقل من التوقعات، رغم تجدد المخاوف التجارية عقب إعلان ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الأدوية.
وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.45% أو 212 نقطة إلى 46160 نقطة في بداية تداولاته اليومية.
كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.45% إلى 6632 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.3% إلى 22447 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت، اليوم (الجمعة)، استقرار وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- عند 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 3%.
وبرزت مخاوف جديدة لدى المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءات اختراع اعتبارا من الأول من أكتوبر، ما لم تكن الشركات المصنعة تشيد مصانع لها في الولايات المتحدة.
