مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 0.6% بنهاية جلسته اليومية (متداولة)
مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 0.6% بنهاية جلسته اليومية (متداولة)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
حافظ الدولار على مكاسبه الحادة، اليوم (الجمعة)، بعد أن قلصت بيانات أمريكية، جاءت أفضل من التقديرات، من التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بمزيد من التيسير النقدي هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، 0.6% في الجلسة السابقة بعد أن تجاوزت بيانات تتعلق بالنمو الاقتصادي الأمريكي وعدد طلبات إعانة البطالة التوقعات.

وجرى تداول الين عند أدنى مستوى في 8 أسابيع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية، ويتحول التركيز حاليا إلى بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها، اليوم (الجمعة)، للحصول على مؤشرات حول مدى حاجة الاقتصاد إلى تحفيز إضافي من البنك المركزي.
أخبار ذات صلة
 
نجاح باهر لحملة stc في احتفالها باليوم الوطني 95 والإعلام يبرز تميز فيلم الموظفين
نجاح باهر لحملة stc في احتفالها باليوم الوطني 95 والإعلام يبرز تميز فيلم الموظفين
ارتفاع مؤشر التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.7% في أغسطس
ارتفاع مؤشر التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.7% في أغسطس