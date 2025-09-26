حافظ الدولار على مكاسبه الحادة، اليوم (الجمعة)، بعد أن قلصت بيانات أمريكية، جاءت أفضل من التقديرات، من التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بمزيد من التيسير النقدي هذا العام.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، 0.6% في الجلسة السابقة بعد أن تجاوزت بيانات تتعلق بالنمو الاقتصادي الأمريكي وعدد طلبات إعانة البطالة التوقعات.وجرى تداول الين عند أدنى مستوى في 8 أسابيع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية، ويتحول التركيز حاليا إلى بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها، اليوم (الجمعة)، للحصول على مؤشرات حول مدى حاجة الاقتصاد إلى تحفيز إضافي من البنك المركزي.