ملكيات تتجاوز 100 مليار

كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناءً على تقارير رسمية، أن إجمالي ملكية صندوق الاستثمارات العامة «PIF» السوقية في الأسهم السعودية تجاوز 1.53 تريليون ريال بنهاية تداولاتها يوم الخميس الماضي، مقسمة على 28 شركة مدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، بملكية مباشرة وغير مباشرة، ويفصل الصندوق أقل من 500 مليار ريال لتصل قيمة أسهمه السوقية إلى تريليوني ريال.وأعلنت «MBC» قبل بدء تداولاتها يوم الخميس الماضي، إتمام الصندوق شراء 54% من أسهمها بصفقة قيمتها 7.47 مليار ريال، بما يعادل 41.6 ريال للسهم الواحد، وأغلق السهم عقب إعلان الخبر مرتفعاً بالنسبة القصوى 9.97%، عند سعر 32.2 ريال.ووفقاً للرصد، كان لتملك الصندوق في شركة أرامكو النصيب الأعلى، إذ بلغت ملكية الصندوق نحو 947.48 تريليون ريال، ويمتلك الصندوق نحو 16% من شركة أرامكو، منها 12% موزعة على محافظ تابعة للصندوق، و4% لشركة سنابل التي يمتلكها الصندوق بشكل كامل، ولكنها غير معلنة في موقع «تداول»، لأن النظام يشترط أن يتم الإفصاح عن ملكية كبار الملاك إذا بلغت نسبة ملكيتهم 5% وأكثر.وجاءت شركة «معادن» في المرتبة الثانية كأعلى قيمة سوقية يمتلك صندوق الاستثمارات بها، إذ بلغت ملكية الصندوق في الشركة نحو 63.78% تعادل قيمتها 137.64 مليار ريال، ثم شركة «STC» في المرتبة الثالثة بملكية قيمتها 131.56 مليار ريال، إذ يمتلك الصندوق نحو 62% من إجمالي أسهم الشركة.ويمتلك الصندوق في 6 شركات ما بين 10-100 مليار ريال، ممثلة في شركات «الأهلي، علم، الكهرباء، الرياض، تداول»، وتبلغ ملكية الصندوق في هذه الشركات نحو 267.19 مليار ريال، أما الشركات التي يمتلك فيها الصندوق ما بين 1- 10 مليارات ريال فبلغت 12 شركة: «المراعي عبر شركة سالك، الإنماء، MBC، المملكة، أديس، البحري، العقارية، نادك عبر شركة سالك، مرافق، إعمار، أسمنت الجنوب، الإعادة»، وتبلغ ملكية الصندوق في هذه الشركات مجتمعة نحو 45.01 مليار ريال.ويمتلك الصندوق في 7 شركات أقل من مليار ريال لكل شركة، وتنوعت ملكيته على شركات: «أسمنت القصيم، طيبة، مبكو، أسمنت ينبع، سابتكو، أسمنت الشرقية، الخزف»، وبلغت قيمة ملكيته السوقية في جميع هذه الشركات 3.2 مليار ريال.