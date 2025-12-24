كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن إجراء 13 عملية جراحية، أصعبها كانت في الرأس، فقدت بعدها النطق والذاكرة ولم تستطع المشي أو الأكل.

موت مفاجئ

وأضافت خلال استضافتها في برنامج نيشان إكس الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: «قبل العملية وقّعت على ورقة لأتحمل مسؤولية الموت المفاجئ، ورغم ذلك أنا متمسكة بالحياة وإذا زارني المرض مجدداً سأحارب من جديد من أجل عائلتي، ومررت بحالات اكتئاب وفقدان الشغف، زرت على إثرها طبيباً نفسياً، وأنصح الجميع بعدم الخجل، فهو ليس عيباً». أما عن التجميل، فقالت: «أنا مع التحسينات التي تريح المرأة شرط ألا تغيّر ملامح وجهها».

نفاق النجوم

وعن علاقتها بالفنانين والفنانات، قالت: «هناك نفاق في علاقات النجوم، هم يلبسون الأقنعة أمام الكاميرا وتظهر الموبقات خلفها، وعندما أواجه أحداً بما قاله عني، أتلقى اعتذارات مخيفة في السر بعد أن ضربوني في العلن».

أما لقب «ملكة الدراما»، فحسمته بوضوح، قائلة: «لا توجد ملكة دراما، الفن ذوق، ونجاح غيري لا ينقص مني».