حافظ الدولار على أدائه المستقر نسبيًا أمام العملات الرئيسية مع توخي المستثمرين الحذر قبل انطلاق ندوة جاكسون هول في وقت لاحق اليوم (الخميس).وتترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» الجمعة خلال الندوة من أجل الحصول على دلائل بشأن مسار الفائدة، وسط توقعات الأسواق بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الشهر القادم.وأظهر محضر اجتماع البنك الذي عقد أواخر يوليو انقسامًا متزايدًا بين مسؤولي البنك، لكن أغلبهم رأوا أن مخاطر التضخم خصوصا بعد فرض التعريفات الجمركية - تفوق المخاوف المتعلقة بسوق العمل.واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 98.28 نقطة، في بداية تداولاته الأسبوعية.كما استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند 1.1651 دولار، بينما ارتفع الإسترليني بصورة طفيفة 0.1% عند 1.3471 دولار، وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.34% إلى 147.83 ين.ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات أمريكية تشمل مؤشر فيلادلفيا الصناعي، وعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية مع توقعات بارتفاعه إلى 226 ألفًا في الأسبوع الماضي، إلى جانب القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات سواء الخدمي أو الصناعي، ومبيعات المنازل القائمة، ومؤشر كونفرانس بورد.