ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا، اليوم (الإثنين) بشكل طفيف، مدعومة بأرباح قوية للشركات، خصوصا في قطاع التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي المرتقب غدًا (الثلاثاء)، والذي من المتوقع أن يؤثر على تحركات الدولار وسوق السندات.

وبينما كانت أسواق الأسهم اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي إلى 42,380، مما يشير إلى احتمال اختبار أعلى مستوى تاريخي عند 42,426 هذا الأسبوع.

وبحسب تقارير إعلامية، تثير التجارة والتطورات الجيوسياسية اهتمامًا كبيرًا، حيث تنتهي مهلة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين غدًا (الثلاثاء) وسط توقعات بتمديدها مجددًا.

كما يترقب العالم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، ليصل إلى معدل سنوي 3%، بعيدًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قد يؤثر أي ارتفاع غير متوقع على توقعات خفض الفائدة في سبتمبر.

وأشار بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في «جيه بي مورجان»، إلى تغير في لهجة الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير التوظيف لشهر يوليو، متوقعًا استئناف دورة التيسير النقدي في سبتمبر مع مخاطر الركود الاقتصادي بنسبة 40%.

وتشير الأسواق إلى احتمالية 90% لخفض الفائدة في سبتمبر، كما دعمت توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض وأرباح الشركات القوية أسواق الأسهم، حيث أفاد بنك أوف أمريكا بأن 73% من الشركات تجاوزت توقعات الأرباح، و78% فاقت التوقعات في الإيرادات.

وفي الصين، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنسبة 0.5% بعد بيانات أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في التضخم الاستهلاكي لشهر يوليو، لكن أسعار المنتجين استمرت في الانخفاض.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط مع توقعات تقدم محادثات ترمب وبوتين، حيث انخفض خام برنت بنسبة 0.6% إلى 66.22 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس بنسبة 0.7% إلى 63.44 دولار.