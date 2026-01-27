دعت وزيرة العمل الألمانية بيربل باس، بشكل ملحّ إلى استقطاب العمالة الماهرة من الخارج لدعم اقتصاد ألمانيا.



وخلال مؤتمر «الهجرة والعمل» في برلين، أوضحت باس اليوم، أن الاقتصاد بحاجة إلى «أشخاص يطورون أفكاراً جديدة، أو يقودون الرافعات، أو يعملون في خطوط الإنتاج».



ورأت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الكفاءات أصبحت عملة نادرة بالفعل في العديد من القطاعات والمناطق، وتابعت: «حتى لو تم استغلال جميع إمكانات الكفاءات المحلية، فإن ذلك لن يكون كافياً»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



منافسة دولية



وشددت باس على ضرورة تمهيد الطريق مبكراً لاستقدام متخصصين من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وأضافت أن ألمانيا تواجه منافسة دولية شرسة مع دول أخرى تعاني من مشاكل ديموغرافية مماثلة، وقالت باس إنها لا ترى أي تعارض بين استقطاب العمالة الوافدة ووجود ما يقرب من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل، وتابعت: «اللحّام العاطل عن العمل في مدينة كيل لا يمكنه ببساطة أن يحل محل أخصائي التمريض في مدينة كونستانس».