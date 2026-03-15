أعلنت رابطة السيارات الأمريكية، اليوم، أن أسعار البنزين ارتفعت إلى متوسط بلغ 3.70 دولار للغالون بزيادة 24% للغالون منذ بدء الصراع الأمريكي-الإيراني في 28 فبراير الماضي.



ويعد ذلك أعلى مستوى مسجل لأسعار البنزين في الولايات المتحدة منذ مايو 2024، وذلك في ظل مخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو معدل قريب من الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود قبل 4 سنوات عندما غزت روسيا أوكرانيا، ما يعكس سرعة استثنائية في ارتفاع الأسعار.



صدمات جيوسياسية



وأدت الاضطرابات التي طالت صادرات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الوقود في أنحاء العالم، وهو ما يهدد بإثقال كاهل المستهلكين وتقويض النشاط الاقتصادي العالمي.



وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الإقراض الصغيرة ويليام ستيرن: «الصدمات الجيوسياسية لا تحتاج إلى أشهر لتصل إلى جيبك، بل لأيام فقط، تشعر بالضغط فوراً عندما تملأ خزان سيارتك لنقل أطفالك إلى التدريب».



تواصل الزيادة



وقال كبير محللي النفط بإحدى الشركات المتخصصة دينتون سينكويغرنا: «إن أسعار البنزين الفورية وأسعار الجملة سجلت ارتفاعات من رقمين نهاية الأسبوع الماضي، كما أن تغيرات أسعار الجملة تنعكس عادة على الأسعار في محطات الوقود في اليوم التالي».



ومن المرجح أن تتواصل الزيادات في الأيام القادمة، بعدما تعرضت المزيد من السفن لهجمات في مضيق هرمز يوم الأربعاء الماضي، إضافة إلى انتقال الولايات المتحدة إلى بيع بنزين الصيف، الذي يحترق بصورة أنظف لكنه أكثر تكلفة في الإنتاج.