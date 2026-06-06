في عاصفة إلكترونية شعواء هزت الأوساط الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحولت لقطة عائلية عفوية جمعت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور بطفلها الصغير «كريستيانو» إلى ساحة تصفية حسابات ومادة دسمة لاتهامات صادمة ومرعبة، بعدما وجّه أحد الحسابات المشبوهة اتهاماً صريحاً للفنانة بـ«التحرش» بابنها، ما فجّر بركاناً من الغضب والاستنكار بين المتابعين.

المقطع المتداول لم يكن سوى مداعبة طبيعية من أم لفلذة كبدها في مشهد بريء يعكس حنان الأمومة، إلا أن هوس «التريند» دفع حساباً عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) لتأويل المشهد بشكل مقزز وغير مقبول، محولاً اللحظة الأسرية إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بين الجمهور العربي.

سيرين تصفع «صاحب الاتهام»

رفضت سيرين عبدالنور اتخاذ موقف المتفرج أو الالتزام بالصمت أمام هذه الإهانة الصادمة التي طالت شرف أمومتها، فقررت خوض المواجهة بنفسها وقامت بإعادة نشر المقطع والتدوينة المسيئة لترد بقسوة:

الهجوم الحاد: كتبت النجمة اللبنانية موجهة حديثها لصاحب الحساب: «واضح إنك إنسان معقد ومريض ومقرف إلى أبعد الحدود».

الاستنفار الرقمي: لم تكتفِ سيرين بالرد اللفظي، بل طالبت متابعيها ومحبيها بشن حملة بلاغات (Report) واسعة لإغلاق الحساب وشطبه من المنصة نتيجة تجاوزه كل الحدود الأخلاقية والإنسانية.

معركة الدفاع عن غريزة الأمومة

رد الفعل العنيف والناري من سيرين أشعل جبهة الدفاع، إذ تضامن آلاف المغردين والنشطاء مع الفنانة، معتبرين أن ما تعرضت له يمثل قمة الانحطاط الرقمي والتأويلات المريضة التي باتت تنهش في الخصوصيات المقدسة للمشاهير وعائلاتهم.

هذه الأزمة المدوية فتحت الباب على مصراعيه أمام نقاش قانوني وأخلاقي حاد حول ضريبة الشهرة، وكيف يمكن لثوانٍ معدودة من الحياة الخاصة أن تتحول إلى مقصلة من الاتهامات الباطلة، مما يفرض إعادة النظر في آليات المحاسبة القانونية لردع تلك الحسابات التي تقتات على تشويه السمعة والقذف والخوض في الأعراض.