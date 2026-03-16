أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم، أنها تعمل على صياغة مشروع قانون يلزم شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة لزيادة الأسعار في محطات الوقود.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية الارتفاع السريع في أسعار البنزين عقب اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران منذ أكثر من أسبوعين.
وقال المتحدث: «إن التشريع قيد الإعداد سيسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً في الساعة 12:00 ظهراً لكنه سيتيح خفض الأسعار في أي وقت».
وأحيل مشروع القانون، اليوم (الأحد)، إلى المشاورات الوزارية المشتركة وإلى البرلمان.
ويمكن اعتماده خلال الأيام القليلة القادمة، ولن يتطلب موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).
ومن المقرر أن يكون هذا التشريع مؤقتاً على أن يُعاد النظر فيه بعد فصل الصيف.