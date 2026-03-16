أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم، أنها تعمل على صياغة مشروع قانون يلزم شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة لزيادة الأسعار في محطات ‌الوقود.



وجاءت هذه ‌الخطوة ​على ‌خلفية ⁠الارتفاع ​السريع في أسعار ⁠البنزين عقب اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران منذ أكثر من أسبوعين.



مرة واحدة يومياً



وقال المتحدث: «إن ⁠التشريع قيد الإعداد سيسمح ‌لمحطات ‌الوقود برفع الأسعار ​مرة ‌واحدة فقط يومياً ‌في الساعة 12:00 ظهراً لكنه سيتيح خفض الأسعار في أي وقت».



وأحيل ‌مشروع القانون، اليوم (الأحد)، إلى المشاورات الوزارية المشتركة ⁠وإلى ⁠البرلمان.



ويمكن اعتماده خلال الأيام القليلة القادمة، ولن يتطلب موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).



ومن المقرر أن يكون هذا التشريع مؤقتاً على أن يُعاد النظر فيه بعد ​فصل ​الصيف.