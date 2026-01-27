كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو حقيقة مفاوضات نادي النصر مع نجم روما الإيطالي لورينزو بيليغريني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن النصر يحاول إغراء بيليغريني براتب سنوي قدره 15 مليون يورو، بعد حسم صفقة التعاقد مع لاعب الوسط العراقي حيدر عبدالكريم من صفوف الزوراء.

اللاعب الإيطالي لورينزو بيليغريني

اللاعب الإيطالي لورينزو بيليغريني

رومانو ينفي الشائعات

وكتب خبير الانتقالات عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا توجد محادثات أو مفاوضات بين النصر ولورينزو بيليغريني أو نادي روما على الرغم من الشائعات الأخيرة».

وينتهي عقد لاعب الوسط المهاجم مع روما بنهاية الموسم الجاري، وسط غموض مستقبله مع الفريق الإيطالي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد حتى الآن، مع دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ.

أرقام اللاعب وقيمته السوقية

وخاض بيليغريني هذا الموسم 20 مباراة بقميص روما في مختلف المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، فيما تقدر قيمته السوقية بتسعة ملايين يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».