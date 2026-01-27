كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو حقيقة مفاوضات نادي النصر مع نجم روما الإيطالي لورينزو بيليغريني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
كانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن النصر يحاول إغراء بيليغريني براتب سنوي قدره 15 مليون يورو، بعد حسم صفقة التعاقد مع لاعب الوسط العراقي حيدر عبدالكريم من صفوف الزوراء.
اللاعب الإيطالي لورينزو بيليغريني
رومانو ينفي الشائعات
وكتب خبير الانتقالات عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا توجد محادثات أو مفاوضات بين النصر ولورينزو بيليغريني أو نادي روما على الرغم من الشائعات الأخيرة».
وينتهي عقد لاعب الوسط المهاجم مع روما بنهاية الموسم الجاري، وسط غموض مستقبله مع الفريق الإيطالي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد حتى الآن، مع دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ.
أرقام اللاعب وقيمته السوقية
وخاض بيليغريني هذا الموسم 20 مباراة بقميص روما في مختلف المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، فيما تقدر قيمته السوقية بتسعة ملايين يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».
The famous Italian journalist Fabrizio Romano revealed the truth about Al-Nassr's negotiations with Roma's star Lorenzo Pellegrini to sign him during the current winter transfer window.
Italian media reports had indicated in recent hours that Al-Nassr is trying to entice Pellegrini with an annual salary of 15 million euros, after finalizing the deal to sign Iraqi midfielder Haider Abdul-Kareem from Al-Zawraa.
Romano Denies the Rumors
The transfer expert wrote on his account on the platform "X": "There are no talks or negotiations between Al-Nassr and Lorenzo Pellegrini or AS Roma despite the recent rumors."
The attacking midfielder's contract with Roma expires at the end of the current season, amid uncertainty about his future with the Italian team, as no agreement has been reached to renew the contract yet, with the player entering the free period that allows him to negotiate with any club.
Player's Stats and Market Value
Pellegrini has played 20 matches this season for Roma across various competitions, scoring four goals and providing one assist, while his market value is estimated at nine million euros according to "Transfermarkt."