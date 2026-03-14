أعلن خوان رومان ريكيلمي، رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، عن مشروع لزيادة سعة ملعب «لا بومبونيرا» الأسطوري من 57 ألف متفرج حالياً إلى 80 ألفاً.



وقال صانع ألعاب الفريق السابق، في تصريح للموقع الرسمي للنادي، أمس (الجمعة) بعد كشفه عن منح تصريح أولي من شركة «فيروسور» المسؤولة عن خط السكك الحديد الذي يمر على بعد أمتار قليلة من ملعب بوكا: «هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بأننا على وشك تحقيق حلم بوستيروس (جماهير بوكا)، وهو توسيع ملعبنا».



وسيشمل تجديد «لا بومبونيرا» بناء مدرج رابع علوي ومنطقتين جديدتين للمدرجات ستحلان محل موقع المقصورات الحالي الذي سيتم هدمه، إضافة إلى تركيب سقف جزئي فوق بعض المدرجات.



كما يتضمن مشروع التوسعة بناء أربعة أبراج مزودة بمصاعد لنقل المشجعين إلى الحلقة الدائرية الرابعة المستقبلية، ولذلك يجب الحصول على تصريح بناء من شركة السكك الحديد المجاورة للملعب، وكذلك من اللجنة الوطنية لتنظيم النقل.



وأضاف ريكيلمي مهاجماً مشاريع منافسيه في النادي: «لن نتحرك قيد أنملة، خلافاً لما قالته المعارضة التي خططت لبناء الملعب على بعد 100 متر من هنا. لا يمكن نقل لا بومبونيرا من مكانه. يجب ألا نكذب على الجماهير».



وقبل انتخابه رئيساً للنادي نهاية 2023 كان ريكيلمي قد طرح إمكانية التفاوض مع سكان المنطقة المحيطة بالملعب لشراء المنازل الواقعة خلف المقصورات من أجل بناء مدرج جديد هناك، لكنه أوضح أخيراً أن «بين 15 و20 منزلا مصنّفاً ضمن التراث العمراني لمدينة بوينوس أيرس»، ما يجعل أي تدخل أو توسعة في الجهة الجنوبية للملعب «أمراً مستحيلاً».



بدوره أعلن الغريم التقليدي ريفر بلايت، في نهاية يناير، أن ملعبه التاريخي «مونومنتال» سيُرفع عدد مقاعده من 85 ألفاً إلى 101 ألف، مع إضافة سقف أيضاً، بحلول 2029.