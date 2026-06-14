ينهي مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب الأوروغواي (الثلاثاء) القادم الساعة 1:00 صباحاً، على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، إذ سيجري مناورة ختامية يعتمد من خلالها الأسلوب الفني المناسب، وتحديد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء..

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على منتخب الأوروغواي وحصد الثلاث النقاط في المونديال الحالي.

وأجرى «الأخضر» حصته التدريبية أمس على ملعب Q2 بقيادة المدرب دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، ثم تدريبات الاستحواذ، أعقبها تطبيق الجمل التكتيكية.

وفرض دونيس مناورة فنية على ثلث مساحة الملعب لاختبار الجاهزية البدنية والذهنية، قبل أن يختتم المران بتدريبات مكثفة على الكرات الثابتة سلاحه المنتظر في مواجهة صلابة الأوروغواي.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي مدينة أوستن مساءً إلى ميامي بولاية فلوريدا، لبدء معسكر المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي.

وكان المنتخب السعودي التقى مع منتخب الأوروغواي ثلاث مرات على مر التاريخ؛ كسب اللقاء الودي الأول 2/3، وتعادل إيجابياً 1/1 في المباراة الودية الثانية في عام 2014، وخسر في كأس العالم 2018 بهدف مقابل لا شيء.

يُذكر، أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.