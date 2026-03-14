أمام الفتح.. الهلال يسعى لاستغلال هدية القادسية

يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفتح، اليوم (السبت) في العاشرة مساءً على ملعب «ميدان تمويل الأولى»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

الهلال يسعى لاستغلال هدية القادسية

ويسعى الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، لاستغلال خسارة الأهلي أمام القادسية 3-2 مساء أمس، بالفوز في مباراة اليوم للتقدم إلى الوصافة ومواصلة الضغط على النصر.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن النصر متصدر الترتيب، الذي يواجه الخليج الليلة في التوقيت نفسه.



الفتح يتطلع لاستعادة توازنه

في المقابل، يعاني الفتح بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز تراجعاً واضحاً على مستوى النتائج، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر خمس مباريات بالمسابقة.

ويحتل الفتح المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، جمعها من سبع انتصارات وسبع تعادلات مقابل 11 هزيمة.