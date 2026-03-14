أمام الفتح.. الهلال يسعى لاستغلال هدية القادسية

يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفتح، اليوم (السبت) في العاشرة مساءً على ملعب «ميدان تمويل الأولى»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.
الهلال يسعى لاستغلال هدية القادسية
ويسعى الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، لاستغلال خسارة الأهلي أمام القادسية 3-2 مساء أمس، بالفوز في مباراة اليوم للتقدم إلى الوصافة ومواصلة الضغط على النصر. ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن النصر متصدر الترتيب، الذي يواجه الخليج الليلة في التوقيت نفسه.
الفتح يتطلع لاستعادة توازنه
في المقابل، يعاني الفتح بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز تراجعاً واضحاً على مستوى النتائج، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر خمس مباريات بالمسابقة. ويحتل الفتح المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، جمعها من سبع انتصارات وسبع تعادلات مقابل 11 هزيمة.
The الهلال team is a heavy guest to الفتح today (Saturday) at 10 PM at the "Midan Tamweel Al-Oula" stadium, as part of the 26th round of the Saudi Roshan League.
الهلال seeks to take advantage of القادسية's gift
الهلال, led by its Italian coach Simone Inzaghi, aims to capitalize on الأهلي's loss to القادسية 3-2 last night by winning today's match to advance to second place and continue to pressure النصر. الهلال is currently in third place in the Saudi league standings with 61 points, trailing one point behind الأهلي in second place and three points behind النصر, the league leader, who faces الخليج tonight at the same time.
الفتح looks to regain its balance
On the other hand, الفتح, under the management of its Portuguese coach José Gomes, is experiencing a noticeable decline in results, having achieved only one victory in the last five matches in the competition. الفتح is in twelfth place in the standings with 28 points, gathered from seven wins, seven draws, and 11 losses.