بعد 4 أشهر من اغتيال والده علي خامنئي والإعلان عن موعد دفنه، سادت الشارع الإيراني اليوم (السبت) تساؤلات حول ما إذا كان المرشد الجديد مجتبى خامنئي سيشارك في مراسم التشييع ويظهر علناً للمرة الأولى.



وأفصحت اللجنة المنظمة، في بيان، عن تفاصيل مراسم الوداع والتشييع والدفن، التي ستُقام في طهران، وقم، ومشهد خلال يوليو القادم، مؤكدة أن التشييع سيبدأ في طهران في الرابع من يوليو، ويُختتم بدفنه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد في التاسع من يوليو.



وذكر البيان أن أفراداً من عائلة خامنئي، وعدداً من الشخصيات المقربة سيدفنون معه، داعياً الإيرانيين إلى المشاركة في المراسم.



وأوضح البيان أن تفاصيل أخرى ستُعلن لاحقاً، لكنه لم يحدد ما إذا كان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي سيشارك علناً في تشييع والده، خصوصاً أنه لم يظهر منذ توليه المنصب خلفاً لوالده، الذي اغتيل في غارة جوية خلال الأيام الأولى من الحرب أواخر فبراير الماضي.



وأكد عضو مجلس «خبراء القيادة» في إيران أحمد خاتمي إصابة المرشد الجديد مجتبى خامنئي في ساقه خلال الأيام الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد، مبيناً أن خطورة الإصابة طرحت احتمال بتر الساق قبل إنقاذها طبياً.



وتُعد هذه التصريحات أول اعتراف إيراني رسمي بخطورة إصابة مجتبى في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، وسط غيابه الكامل عن المشهد منذ انتخابه في مارس الماضي خلفاً لوالده علي خامنئي.



واستبعدت وسائل إعلام غربية مشاركة مجتبى خامنئي في جنازة والده لدواعٍ أمنية، فيما رأت وسائل إعلام أخرى أن إقامة مراسم التشييع ستحظى بإجراءات أمنية مشددة، كما أن الاتفاق بين أمريكا وإيران يعزز احتمالية ظهوره إذا كان يتمتع بحالة صحية جيدة، أما إذا صحت التقارير التي تتحدث عن أنه لا يزال يعاني من إصاباته فمن المرجح ألا يظهر في المراسم.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن معاون الشؤون الاجتماعية والثقافية في بلدية طهران محمد علي توكلي زاده قوله: «إن مهمة تأمين وتنظيم الجنازة أُوكلت إلى الحرس الثوري»، موضحاً أنه جرى تخصيص 3 أيام لتلقي التعازي والوداع، تعقبها صلاة الجنازة ومراسم التشييع الرسمية، لكنه لم يؤكد ظهور المرشد الجديد مجتبى، ما يترك باب التساؤل مفتوحاً.