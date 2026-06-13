وسط أجواء الاستعدادات الأخيرة قبل مواجهة الأوروغواي بعد غد (الثلاثاء) لم تكن الصور التي نشرها حساب المنتخب السعودي عبر منصة «إكس» عادية، إذ ظهر ثلاثي الحراس «محمد العويس، ونواف العقيدي، وعبدالرحمن الصانبي» وهم يرتدون نظارات سوداء تشبه نظارات الشمس، لكنها في الحقيقة «سلاح سري» وضعه المدرب «دونيس» في خطة تجهيز الحراس.



حيث علمت مصادر «عكاظ» الخاصة أن «دونيس» فرض على حراس «الأخضر» ارتداء نظارات «الوميض البصري Strobe Glasses»، وهي تقنية متطورة تعتمد على عدسات بلورية سائلة (LCD) تفتح وتغلق آلاف المرات في الثانية، فتحجب الرؤية لكسور من الثانية بشكل متقطع ومتغير.



النتيجة لا تظهر في العين، بل في الدماغ، حيث تساعد الحراس على توقع مسار الكرة بدل رؤيتها كاملة، ما يرفع سرعة معالجة المعلومات البصرية بنسبة كبيرة، ليصبح رد فعلهم أسرع عندما تعود الرؤية كاملة.



لأن مواجهة منتخب الأوروغواي تتطلب التعامل مع تسديدات فيديريكو فالفيردي الصاروخية وتحركات داروين نونيز داخل الصندوق، ويقظة أكبر وردود فعل سريعة للتصدي للكرات. وهذه التقنية يستخدمها لاعبو NBA ونجوم التنس يستخدمونها منذ سنوات لتطوير سرعة البديهة واتخاذ القرار تحت الضغط، لكن تطبيقها بهذه الصرامة مع حراس مرمى في معسكر مونديال يعتبر خطوة جريئة وغير مسبوقة خليجياً.