أكدت المواهب السعودية الشابة في صفوف فريق نادي القادسية حضورها اللافت وقدرتها على صناعة الفارق، بعدما قادت فريقها لتحقيق فوز مهم على فريق النادي الأهلي بأداء مميز حمل توقيع الأقدام المحلية.



وافتتح النجم الشاب مصعب الجوير التسجيل، قبل أن يعزز تركي العمار النتيجة بالهدف الثاني، فيما اختتم إبراهيم محنشي ثلاثية القادسية، في مباراة أكدت قدرة اللاعبين السعوديين على حسم المواجهات الكبرى عندما تُمنح لهم الثقة والمساحة الكافية للتألق.



ويأتي هذا الأداء ضمن رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب بريندان رودجرز، الذي يضع تطوير اللاعبين السعوديين في صدارة أولوياته، ضمن مشروع فني يهدف إلى صقل المواهب المحلية وإعداد جيل قادر على تمثيل المنتخب السعودي لكرة القدم في الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وأوضح المدرب أن ما يقدمه اللاعبون الشباب يؤكد أن الاستثمار في المواهب الوطنية المبكرة يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الكرة السعودية، ليس فقط على مستوى الأندية، بل على صعيد المنتخب أيضاً.



ومع تزايد حماس الجماهير ومتابعتها للمباريات، يواصل القادسية تقديم نفسه منصة لاكتشاف الأسماء الصاعدة، في وقت يحمل كل هدف يوقعه لاعب سعودي رسالة واضحة بأن جيلاً جديداً من النجوم يتهيأ لكتابة حضوره في ملاعب المونديال القادم.