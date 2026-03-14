أكد مدرب نادي الرياض السيد ماوريسيو دولاك، أن الفوز الذي حققه الفريق العريق الملقب بـ«مدرسة الوسطى» على نادي الاتحاد بنتيجة 3–1 جاء ثمرة عمل جماعي داخل النادي، مشيدًا بجهود اللاعبين وكافة أفراد الجهاز العامل معهم يوميًا.



وقال إن هناك أشخاصًا قد لا يكونون معروفين للجمهور، لكن دورهم أساسي في دعم الفريق، مثل رام، وأبو آش، وبول، وموسيس، وأبو خالد، وفاروق، مؤكدًا أن تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم يعكسان روح العائلة الواحدة داخل النادي.



وأشار دولاك إلى أن الفريق افتقد في بعض المباريات السابقة قدرًا من التوفيق، ما كلفه خسارة نقاط بسبب تفاصيل صغيرة، لكنه شدد على أن التركيز داخل النادي ينصبّ على ترسيخ القتالية والروح الجماعية والعقلية التنافسية، وهي عناصر يعمل الجهاز الفني على تطويرها بشكل يومي.



وأوضح أن الأمر لا يتعلق بمشكلات نفسية أو ذهنية، بقدر ما يرتبط ببناء شخصية تنافسية قوية داخل الملعب، تقوم على الحضور البدني والقدرة على كسب الالتحامات الثنائية.



وأضاف أن هذه الجوانب تمثل، في نظره، جوهر مباريات كرة القدم، سواء في الحالة الدفاعية أو الهجومية، وهي من الركائز التي يسعى الفريق إلى تعزيزها باستمرار.