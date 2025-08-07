بدأت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، فرض التعريفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية.ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى ما بين بين 15% و41%.وقال الرئيس الأميركي: «إن مليارات الدولارات تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة».وكتب على منصته «تروث سوشيال»، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم: «إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، هناك مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية».وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15%، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترمب، لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل الى 41%.