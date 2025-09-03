ارتفاع قياسي لأسعار الذهب.. الأوقية عند 3540.64 دولار

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، اليوم، متماسكة فوق مستوى 3500 دولار، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الجاري.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% ليلامس مستويات 3540.64 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 % إلى 3607.60 دولار.وارتفع سعر الذهب الفوري أمس بنسبة 0.3% إلى 3487.55 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى ذروته عند 3508.50 دولار في وقت سابق من الجلسة، محققًا مكاسب سنوية بنسبة 32% حتى الآن، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم بنسبة 1.2% إلى 3557.80 دولار.وأشار محلل الأسواق المالية في كابيتال.كوم كايل رودا، إلى أن تراجع الأوضاع الاقتصادية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية يعززان جاذبية المعادن الثمينة، مضيفًا أن أزمة الثقة في الأصول المقومة بالدولار، الناتجة عن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تلعب دورًا إضافيًا.وكان ترمب قد انتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تأخره في خفض أسعار الفائدة، كما هاجم تجديدات مكلفة لمقر البنك المركزي في واشنطن.من جهته، دافع وزير الخزانة سكوت بيسينت عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أشار إلى أخطاء ارتكبها، مؤيدًا حق ترمب في إقالة عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك بسبب مزاعم تتعلق باحتيال في الرهن العقاري.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 40.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1412.30 دولار، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1145.69 دولار.