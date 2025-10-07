البحرين: 2.5% نمو حقيقي للاقتصاد في الربع الثاني

معدلات إيجابية

أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2025، إذا سجل الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 2.5% و2.3% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي على أساس سنوي.ووفقا للبيانات الصادرة فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.5% بالأسعار الثابتة و5.3% بالأسعار الجارية للربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس استمرار الجهود الوطنية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد.وفي المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي تراجعا بلغت نسبته 2.6% بالأسعار الثابتة و14.2% بالأسعار الجارية نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا من جهة وتراجع الكميات المنتجة من جهة أخرى.وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، إذ سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدلات النمو بنسبة 12%، تليها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7% ومن ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.7% بالأسعار الثابتة.وعلى مستوى الأسعار الجارية، فقد سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية كذلك أعلى معدل نمو بنسبة 12.7%، ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 10.9%، تلتها أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 10.4%.