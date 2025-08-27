مع ارتفاع الدولار وتوقعات «الفائدة».. مصر: تراجع طفيف لسعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال تعاملات اليوم، متأثرةً بارتفاع الدولار وتزايد التوترات السياسية في الولايات المتحدة عقب القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول استقلالية البنك المركزي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب بالأسواق المصرية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 15 دولاراً لتسجل 3376 دولاراً».وسجّل غرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهاً، وبلغ عيار 18 نحو 3943 جنيهاً، وسجل عيار 14 نحو 3067 جنيهاً، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36.800 جنيه.وكانت أسعار الذهب بالسوق المصرية قد ارتفعت بنحو 30 جنيهاً خلال تعاملات أمس، إذ افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4575 جنيهاً، ليغلق عند 4605 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 26 دولاراً، إذ افتتحت التعاملات عند 3365 دولاراً، وأغلقت عند 3391 دولاراً.وأعلن ترمب إقالة ليزا كوك بسبب مزاعم مخالفات تتعلق بالحصول على قروض عقارية، في خطوة غير مسبوقة تهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.وأكدت كوك أنها سترفع دعوى قضائية للطعن على القرار، ورغم تعهّد ترمب بالالتزام بأي حكم قضائي، إلا أنه أبدى عدم قلقه من الطعن.وأثارت هذه التطورات تكهنات بزيادة الضغوط على الفيدرالي لإجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة، خصوصاً أن ترمب يواصل دعواته المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض.وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد ألمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم، مشيراً إلى تنامي المخاطر في سوق العمل.