تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال الربع الثاني من العام 2025 بنسبة 3% إلى 4.16 مليار قدم3 يومياً، مقارنة مع 4.30 مليار قدم3 يومياً في الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات منصة «ميس للطاقة».وسجل الإنتاج تراجعاً في يونيو الماضي بأقل من 1% مقارنة بشهر مايو الماضي ليصل إلى 4.12 مليار قدم3 يومياً، لكنه ظل أدنى بـ805 ملايين قدم3 يومياً عن الشهر نفسه من العام الماضي.وبلغ إنتاج مصر من الحقول في البحر المتوسط نحو 2.90 مليار قدم3 يومياً في الربع الثاني، مقابل 3.05 مليار قدم3 يومياً في الربع الأول، بانخفاض 5%.وبلغ إنتاج الحقول في منطقة دلتا النيل 330 مليون قدم3 يومياً في الربع الثاني، مقابل 340 مليون قدم3 يومياً في الربع الأول 2025.أما إنتاج منطقة خليج السويس فاستقر عند 140 مليون قدم3 يومياً، في حين ارتفع إنتاج الحقول في الصحراء الغربية إلى 780 مليون قدم3 يومياً في الربع الثاني، مقابل 770 مليون قدم3 يومياً في الربع الأول.والأسبوع الماضي، توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن يصل إنتاج الغاز في مصر إلى 6.6 مليار قدم3 يومياً بحلول عام 2027.وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعاً منذ عام 2022، ما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ له، سواء من خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.ويعزى الانخفاض في الإنتاج خلال السنوات الماضية بالأساس إلى نقص العملة الصعبة، الذي حدّ من قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات النفط العالمية.