لقي مؤثر السيارات الأمريكي جيمس وير، البالغ 27 عاماً، مصرعه في حادثة سير مروعة بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا، أسفرت أيضاً عن وفاة شخص آخر، بعدما تحطمت سيارة «ماكلارين» واشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بشجرة.

وقالت شرطة إيرفين إن عناصرها وفرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادثة بعد منتصف ليل الأحد 13 سبتمبر، عقب تلقي بلاغ عن سيارة مشتعلة عند تقاطع شارعي «كولفر درايف» و«ديرفيلد أفينيو». وبعد السيطرة على الحريق، عثرت فرق الطوارئ على جثتي شخصين داخل سيارة «ماكلارين» موديل 2019.

وحددت وسائل إعلام أمريكية هوية أحدهما بأنه جيمس وير، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن هوية الشخص الآخر.

ووفق التحقيقات الأولية، كانت السيارة متوقفة عند إشارة مرور قبل أن تنطلق بسرعة كبيرة فور تحول الإشارة إلى اللون الأخضر. وبعد لحظات، فقد السائق السيطرة عليها، فاصطدمت بحافة الرصيف ثم بشجرة، ما أدى إلى تحطم السيارة واشتعالها.

وأثار نبأ وفاة وير حالة من الحزن بين محبي السيارات، خصوصاً في أوساط مجتمع South OC Cars & Coffee، الذي شارك في تأسيسه. ونعى التجمع وير، معرباً عن حزنه لرحيله، ومطالباً باحترام خصوصية عائلته خلال هذه الفترة.

وكان وير يدير التجمع الأسبوعي لعشاق السيارات في جنوب مقاطعة أورانج، بالتعاون مع والده وعدد من المتطوعين. ويجمع الحدث آلاف السيارات كل أسبوع، من بينها السيارات الخارقة والنادرة والكلاسيكية والمعدلة، ما جعله أحد أبرز التجمعات المتخصصة لعشاق السيارات في المنطقة.