حسم الفنان المصري أحمد السقا الجدل المثار خلال الفترة الماضية حول شائعات زواجه من سيدة عربية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتزوج حتى الآن، مشددًا على أنه لن يتردد في إعلان الأمر بنفسه حال حدوثه.

وقال السقا في تصريح خاص إلى «عكاظ» إنه لم يرفض فكرة الزواج، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، وكل شيء بالحياة قسمة ونصيب، معربًا عن استغرابه من تجدد الشائعات المتعلقة بحياته الشخصية بين الحين والآخر.

وأضاف السقا: «إذا تزوجت سأعلن الأمر للجميع، دون خوف أو تردد، فهذا حقي الذي منحه الله لي».

لا اهتمام بالشائعات

وتطرق السقا إلى ما وصفه بالحملات التي يتعرض لها من وقت إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر أخبار غير صحيحة تستهدف، بحسب قوله، تشويه صورته وتاريخه الفني أمام جمهوره ومحبيه.

وأكد أنه لا يلتفت إلى تلك الحملات ولا يستمع إلى ما يثار خلالها، مشيرًا إلى ثقته في وعي جمهوره الذي يعرفه جيدًا من خلال مشواره الفني الطويل وما قدمه من أعمال على مدار السنوات الماضية.

انشغال بـ«هيروشيما»

وعن جديده الفني، كشف أحمد السقا انشغاله حاليًا بتصوير فيلمه الجديد «هيروشيما»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم.

وفي ما يتعلق بمشاركته في موسم دراما رمضان 2027، أكد السقا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتعاقد في الوقت الحالي على أي مشروع درامي جديد للموسم القادم.

أعماله الحالية

ويُعرض حاليًا لأحمد السقا في دور السينما فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبوسريع، فضلًا عن ظهور عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.