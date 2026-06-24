عاد النجم العالمي براد بيت ليتصدر واجهة الاهتمام الإعلامي من جديد، ليس عبر بوابة أعماله السينمائية هذه المرة، بل من خلال تقارير وشائعات متزايدة تتحدث عن دخوله القفص الذهبي «سرّاً» مع شريكته إنيس دي رامون، بعد قصة حب جمعتهما قرابة أربعة أعوام.

تغذت هذه التكهنات عقب الظهور الأخير والمميز للثنائي في لوس أنجلوس؛ إذ اعتبر مراقبون أن التناغم والانسجام الواضح بينهما يترجم انتقال العلاقة إلى مستوى أكثر عمقاً وجدية. وفي السياق ذاته، نقلت أوساط مقربة من النجم الفائز بالأوسكار أنه «لا ينظر إلى مؤسسة الزواج كإجراء قانوني بحت، بل يراها ارتباطاً روحياً وثيقاً»، مؤكدة أن الثنائي يعيشان بالفعل بانسجام تام يماثل حياة المتزوجين.

ورغم الزخم الكبير الذي أحدثه الخبر، إلا أنه لا يوجد أي تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن من جانب بيت (62 عاماً) أو خبيرة المجوهرات دي رامون (33 عاماً)، ما يبقي هذه الأنباء في مساحة التخمينات الصحفية.

تأتي هذه الأنباء لتشكل مفاجأة مباغتة للمتابعين، خصوصاً أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى عزوف براد بيت عن فكرة الارتباط الرسمي مجدداً، نتيجة التبعات النفسية والقانونية المعقدة التي رافقت قضية طلاقه الطويل والشائك من النجمة أنجلينا جولي.

يُذكر أن علاقة الثنائي بدأت في أواخر 2022، وحرصا طوال هذه المدة على إحاطتها بالخصوصية وبعيداً عن صخب الكاميرات، باستثناء ظهور خاطف في مناسبات محدودة، كان أبرزها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، حيث خطفا الأنظار بتناغمهما اللافت.