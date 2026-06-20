تستعد الفنانة المصرية إلهام شاهين لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال مشاركتها في فيلم «حين يكتب الحب»، الذي يواصل فريق العمل وضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة.

فريق العمل وقصته

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من مصر وعددا من الدول العربية أبرزهم أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، شيري عادل، محسن بن منصور، سارة بركة، إلهام صفي الدين، وشريف حافظ، ومن تأليف سجى محمد الخليفات ويتولى إخراجه محمد هاني.

وينتمي العمل إلى نوعية الأفلام الرومانسية الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من العلاقات الإنسانية المتشابكة وما تفرضه من مواقف وتحديات عاطفية مختلفة.

نشاط سينمائي متواصل

وفي سياق آخر، تعيش إلهام شاهين حالة من النشاط الفني بالفترة الحالية حيث تواصل تصوير فيلم «الحافي» التي تقدم بطولته رفقة عدد من الفنانين من بينهم عمرو عبدالجليل، وخالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، وأميرة فتحي، وبدرية طلبة وآخرون، ويحمل السيناريو توقيع الكاتب محمد الغيطي.

تفاصيل شخصيتها

وتقدم إلهام شاهين ضمن أحداث الفيلم دور سيدة ميسورة الحال ذات جذور شعبية تتمتع بشخصية قوية وحضور مؤثر، بالإضافة إلى أن العمل يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها استغلال بعض الأشخاص لمعتقدات البسطاء عبر الدجل والشعوذة لتحقيق مكاسب مالية.