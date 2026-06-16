يعكف الفنان المصري هشام ماجد على بروفات مكثفة من أجل مسرحيته الجديدة «خيال مريض» على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد، على أن تبدأ العروض يوم 7 يوليو وتستمر حتى نهاية العام.

أسعار تذاكر المسرحية

بالتزامن مع طرح البوستر الرسمي للعمل، فُتح باب حجز التذاكر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بأسعار تراوح بين 600 و1500 جنيه ضمن عروض يومية تستوعب نحو 800 مشاهد داخل قاعة المسرح.

قصة كوميدية نفسية

تتمحور أحداث المسرحية في إطار كوميدي نفسي، ويجسد هشام ماجد شخصية «الدكتور طه» الذي يعالج مرضاه بأسلوب يعتمد على الدراما في معالجة تجمع بين الكوميديا والطرح النفسي.

فريق العمل

ويشارك في البطولة إلى جانب هشام ماجد كل من محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبدالغني، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد محمدي.

آخر أعماله

وعُرض لهشام ماجد خلال الفترة الماضية الجزء الخامس من مسلسل اللعبة بمشاركة مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عايدة عبدالرسول، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل مصطفى أبو سريع وإسماعيل فرغلي، أشرف على الكتابة فادي أبو السعود، والإخراج لمعتز التوني.