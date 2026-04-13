يعود الفنان السعودي راشد الماجد إلى جمهوره بحفل غنائي مرتقب، يقام يوم 24 أبريل الجاري على مسرح «جدة سوبردوم»، في أول ظهور له بعد فترة غياب بسبب أزمته الصحية الأخيرة.

ليلة استثنائية

وأعلنت «روتانا» تفاصيل الحفل عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مشيرة إلى أن الجمهور على موعد مع ليلة فنية استثنائية تحمل طابعًا خاصًا، مقدماً باقه متنوعة من أغانيه المميزة.

طرح التذاكر قريباً

وأوضحت الجهة المنظمة أنه سيتم طرح التذاكر قريباً، لحضور هذه الأمسية التي يحييها راشد الماجد بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

الظهور الأول بعد غياب

ويعد هذا الحفل أول ظهور فني لراشد الماجد بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، أدت إلى إلغاء حفله السابق، الذي كان مقررًا في 23 مارس بمدينة الرياض ضمن حفلات عيد الفطر الماضي.

أحدث أعمال الماجد الغنائية

بالتوازي مع عودته الفنية، طُرح لراشد الماجد خلال الفترة الماضية عمل غنائي جديد بعنوان «سباع وأسود»، من كلمات الشاعرة العالية وألحان أحمد الهرمي.