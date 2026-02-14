تشارك الإعلامية المصرية بوسي شلبي كممثلة من خلال مسلسل «على قد الحب»، الذي تشارك في بطولته نيللي كريم، وشريف سلامة، وعدد كبير من النجوم، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان القادم لعام 2026.

تفاصيل الدور

تظهر بوسي شلبي في مشاهد تتعلق بإطلاق براند مجوهرات جديد لشخصية مريم التي تقدمها نيللي كريم ضمن أحداث المسلسل.

تفاصيل التصوير

وانتهت بوسي شلبي خلال الفترة الماضية من تصوير مشاهدها داخل قصر الأمير طاز الذي تم على مدار يومين، بمشاركة شريف سلامة، محمود الليثي، مها نصار، صفاء الطوخي وآخرين، ما منحها فرصة الانخراط في أجواء العمل الفني.

الفريق الفني والعرض

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، وإنتاج سالي والي، ومن المقرر عرضه على عدة شاشات مصرية وعربية خلال موسم رمضان 2026، ويضم 30 حلقة.

صناع العمل

يجمع المسلسل كلاً من شريف سلامة ونيللي كريم، إلى جانب مجموعة من الفنانين، منهم: أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، وآخرون.