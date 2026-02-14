كريم قاسم «متمرد» في «مناعة»

يستعد الفنان المصري كريم قاسم لخوض تجربة درامية مميزة في موسم رمضان القادم 2026 من خلال مسلسل «مناعة»، حيث يقدم شخصية غير تقليدية لم تظهر من قبل في أعماله.

شخصية مركبة ومتمردة

يقدم كريم شخصية تدعى «منعم»، شقيق شخصية الفنانة التونسية هند صبري، وهو رجل متمرد ومتهور أحياناً، تصرفاته تؤثر عليه وعلى من حوله دون قصد، ما يجعل الشخصية مليئة بالتحديات النفسية والإنسانية.

تغييرات في المظهر والسلوك

قام كريم بتغيير ملامحه وسلوكه بما يتناسب مع طبيعة منعم لإبراز خصوصية الدور، مؤكداً أنه يحرص دائماً على تقديم أدوار تتطلب مرونة وقدرة على التأقلم مع الشخصيات المختلفة.

تفاصيل العمل وفريق الإنتاج

مسلسل «مناعة» من كتابة عمرو الدالي، وقصة عباس أبو الحسن، إخراج حسين المنباوي، ويضم كوكبة من النجوم مثل: هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، هدى الأتربي، مها نصار، وآخرين.

آخر أعماله السينمائية

وعلى صعيد السينما، شارك كريم قاسم أخيراً في فيلم «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة»، الذي عرض سابقاً في السينمات، وجمع كلاً من: منه شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وآخرين، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.