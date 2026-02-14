بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فيها.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن فرحان الوزير الشيباني والوفد السوري المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2026 على هامش أعمال المؤتمر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والترحيب مجدداً بالاتفاق الشامل في سورية المتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير.