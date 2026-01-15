أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إقامة «ليلة الأرز» قريبًا، ضمن روزنامة الفعاليات المتنوعة التي يحتضنها موسم الرياض، في امتدادٍ لرؤية الموسم الهادفة إلى تقديم تجارب ثقافية وفنية عالمية تعكس تنوّع الحضارات وتقرّب الشعوب.

وتحمل تسمية «ليلة الأرز» دلالة رمزية عميقة، حيث يُعدّ الأرز رمزًا وطنيًا للبنان، ومرتبطًا بهويته الثقافية والتاريخية، إذ تتوسط شجرة الأرز علم الجمهورية اللبنانية، وتعكس قيم الثبات والجذور والعمق الحضاري الذي يميّز الثقافة اللبنانية.

وتأتي هذه الليلة احتفاءً بالتراث اللبناني الغني، وما يحمله من إرث موسيقي وفني وثقافي، في إطار حرص موسم الرياض على تسليط الضوء على ثقافات الدول العربية والعالمية، وتقديمها للجمهور في قالب ترفيهي معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة.

ويُتوقع أن تشهد «ليلة الأرز» حضورًا جماهيريًا لافتًا، في ظل الشغف الكبير بفعاليات موسم الرياض، وما اعتاده الجمهور من تجارب نوعية تُقدَّم بمعايير عالمية، تعزز مكانة الرياض كعاصمة إقليمية للترفيه والثقافة.