«عيلة دياب عالباب» لـ محمد سعد جاهز للعرض

انتهى الفنان المصري محمد سعد وصناع الفيلم «عيلة دياب عالباب» من تصوير كافة مشاهد العمل، استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائية قريباً بجميع دول الوطن العربي.

انتهاء تصوير الفيلم

وكشف منتج العمل محمد الرشيدي، عن انتهاء تصوير الفيلم، وشارك صورة من فركش التصوير في منشور عبر حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وعلق قائلا: «الحمدلله».

أبطال وصناع الفيلم

ويشارك في فيلم «عيلة دياب عالباب» إلى جانب محمد سعد كل من الفنانة غادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وعدد آخر من النجوم، بينما يتولى الإخراج وائل إحسان.

آخر الأعمال السينمائية

وكان فيلم «الدشاش» آخر أعمال محمد سعد السينمائية، والذي ضم عددا من النجوم، منهم زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز وآخرون، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

آخر ظهور له في الدراما

بينما كان مسلسل «إكس لانس»، آخر ظهور لـ محمد سعد في الدراما الرمضانية منذ عامين، حيث قدم خلال العمل شخصية «الحناوي» التي سبق أن قدمها في فيلم «كركر» في عام 2007.