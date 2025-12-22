كشف الفنان المصري أكرم حسني أسباب غيابه عن موسم دراما رمضان لعام 2026، في سابقة تُعد الأولى له بعد سنوات من المشاركة المتواصلة، إضافة إلى الحديث عن جديد أعماله الفنية.

سبب الغياب

وقال أكرم حسني، في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، إن السبب يعود إلى عدم وجود نص فني يراه مناسباً حتى الآن، مؤكداً أنه لا يشارك لمجرد التواجد، بل يبحث عن أعمال تحترم الجمهور وتقدّم مضموناً مختلفاً.

مصير زوجة رجل مش مهم

وعن مصير فيلمه «زوجة رجل مش مهم» بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أوضح حسني أن استكمال تصويره سيتم بعد الانتهاء من التعديلات على السيناريو، مؤكداً أن أي نص فني يحتاج بطبيعته إلى التطوير والمناقشة بين جميع عناصر العمل.

فيلم جديد

وفي سياق متصل، أعلن أكرم حسني مشاركته في عمل سينمائي جديد بعنوان «الورشة»، يجمعه بكل من هشام ماجد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وآية سماحة، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، مؤكداً أن الفيلم سيقدم تجربة مختلفة كلياً عن أعماله السابقة.