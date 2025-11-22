انطلقت في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران أولى أمسيات النسخة الخامسة من مهرجان الغناء بالفصحى، وسط حضور جماهيري لافت عاش أجواء موسيقية راقية تحتفي بجمال اللغة العربية وقدرتها على مواكبة المشهد الغنائي المعاصر.

وتقام الأمسية بالشراكة بين هيئة الموسيقى وبنش مارك، امتداداً لجهود المؤسستين في دعم المواهب الغنائية الصاعدة، وتعزيز حضور الفنون العربية الهادفة، وترسيخ مكانة اللغة العربية بوصفها لغة فنية نابضة بالأصالة والتجديد.

وشهدت الليلة الافتتاحية مشاركة كلٍّ من صابر الرباعي وفايا يونان على مسرح إثراء، إذ قدّما أعمالاً تمزج بين الطرب الأصيل والتجارب الموسيقية الحديثة، في أجواء تفاعلية أبرزت قيمة الفصحى وقدرتها على الوصول للجمهور بمختلف أجياله.

وتجسّد النسخة الخامسة من المهرجان رؤية متجددة للاحتفاء بالموروث الغنائي العربي وتطويره، بما يواكب تطور الأغنية العربية المعاصرة، ويدعم الإبداع والمبدعين، ويعزّز دور الفصحى في المشهد الموسيقي العربي.