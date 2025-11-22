أكدت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بدء تصوير فيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك» إلى جانب الفنان أحمد السقا، مشيرة إلى أنها تقدم دور أكشن مختلف عن أعمالها السابقة، بينما ستكون شخصية السقا جديدة ومختلفة لأدوار الأكشن المعتادة.

تفاصيل الدور

وأوضحت ياسمين في تصريح خاص إلى «عكاظ» أنها ستستعين بدوبلير لمشاهد الأكشن الصعبة، مؤكدة حرصها على خوض هذه التجربة الجديدة ومتمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

«وننسى اللي كان» سيكون مفاجأة للجمهور

وحول مسلسلها الرمضاني القادم «وننسى اللي كان»، قالت ياسمين إن العمل سيكون مفاجأة للجمهور، موضحة أن البوستر حقق صدى واسعاً فور طرحه، ما يزيد من حماس فريق العمل لتقديم الأفضل.

شائعات خلافاتها

وعن تعاونها المتكرر مع الفنان كريم فهمي، أكدت ياسمين وجود كيمياء فنية قوية بينهما، مشددة على أن أي أخبار عن خلافات بينهما ما هي إلا شائعات.

آخر أعمالها

يذكر أن ياسمين عبد العزيز حققت نجاحاً واسعاً حول مسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، وشاركها بطولته كريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا ونيكول سابا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.