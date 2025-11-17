في ظهور تلفزيوني لافت، كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب جانباً خفياً من رحلتها الشخصية، متحدثة بصراحة غير مسبوقة عن سنواتٍ مثقلة بالتجارب القاسية والأوجاع النفسية والعاطفية. وأوضحت دياب أن تلك المرحلة كانت من أكثر محطات حياتها قسوة، بعدما تركت جروحاً عميقة ما زالت آثارها تلامسها حتى اليوم.

وأوضحت مايا أن علاقتها بالفنانة أصالة، التي كانت أقرب صديقة إليها، انتهت بشكل مفاجئ ومؤلم، وقالت: «أصالة كانت أقرب صديقة لي، لكننا أصبحنا لا نتحدث، وما فعلته ترك جرحاً كبيراً بسبب الثقة التي منحتها لها».

وتطرقت مايا إلى ذكريات مؤلمة من طفولتها، مشيرة إلى أن ابنتها عانت من صدمة نفسية لمدة ستة أشهر وكانت تخشى فقدان والدتها، مؤكدة أنها عاشت تجارب صعبة في المدرسة ومرت بمرحلة أول حب أثرت على صحتها النفسية حتى اليوم.

وتحدثت الفنانة عن الأوضاع المعيشية في لبنان، معتبرة أن «نقمة لبنان هي صعوباته»، مضيفة أن البلد يعيش من دون كهرباء منذ أكثر من 40 عاماً، وهو ما يزيد معاناة المواطنين.

وأكدت مايا أنها غير قادرة على منح المسامحة لبعض المواقف التي تركت ندوباً عميقة في حياتها، مضيفة: «مش قادرة أعطي السماح والمسامحة عليها».

وختمت بالإشارة إلى أهمية إحاطة الإنسان بأشخاص صادقين بعيداً عن العلاقات المزيفة، مشددة على أن التخلص من الهموم قبل العمل كان يساعدها على الإبداع والتواصل الحقيقي مع جمهورها.