أصبح الإجهاد الرقمي للعين أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعاً في العصر الحديث، مع الارتفاع المتسارع في عدد الساعات التي يقضيها الأفراد أمام الشاشات، سواء للعمل أو الترفيه، ما دفع أبحاثاً طبية حديثة إلى التحذير من آثاره المتراكمة على صحة العين وجودة الرؤية.

وبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية Clinical Ophthalmology، فإن التعرض المطوّل للشاشات الرقمية يؤدي إلى ما يُعرف طبياً بـDigital Eye Strain، وهي حالة تشمل أعراضاً مثل جفاف العين، تشوش الرؤية، الصداع، وإجهاد عضلات العين نتيجة التركيز المستمر وقلة الرمش الطبيعي.

وأوضح الباحثون أن العين البشرية غير مهيأة بطبيعتها للتعامل مع الشاشات لفترات طويلة، إذ ينخفض معدل الرمش بنسبة قد تصل إلى 60% أثناء استخدام الأجهزة الرقمية، ما يقلل ترطيب العين ويزيد الشعور بالإرهاق البصري. كما أن التحديق المستمر في النصوص المضيئة يفرض ضغطاً إضافياً على عضلات التركيز داخل العين.

وأشارت الدراسة إلى أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات البصرية، خصوصاً لدى من يستخدمون الشاشات لساعات طويلة دون فواصل راحة، مؤكدة أن الحلول الوقائية لا تتطلب بالضرورة تدخلات طبية معقدة، بل تغييرات بسيطة في نمط الاستخدام اليومي.