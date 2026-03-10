أعرب الفنان المصري الشاب عصام عمر عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها مسلسله الرمضاني «عين سحرية»، مؤكداً أن النجاح الذي حققه العمل جاء أكبر مما كان يتوقع، خصوصاً مع التفاعل الواسع من الجمهور.

الانتقادات ظاهرة صحية

أكد عصام عمر في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن أي عمل فني لا يخلو من الانتقادات، معتبراً أن اختلاف الآراء حول المسلسل أمر طبيعي وصحي، لأنه يعكس تفاعل الجمهور مع العمل، مضيفاً أن التعليقات السلبية كانت محدودة في معظمها، وغالباً ما جاءت في صورة ملاحظات موضوعية.



التعاون مع باسم سمرة

وتحدث عصام عن تجربته في العمل مع الفنان المصري باسم سمرة، مشيداً بموهبته الكبيرة وقدرته على تقديم الشخصيات المركبة بأسلوب بسيط وطبيعي، مؤكداً أن التعاون معه يمثل تجربة مهمة لأي ممثل، خصوصاً أنهما عملا معاً في أكثر من عمل سابق.

خطوة جديدة في المشوار

وأوضح أن مسلسل «عين سحرية» يمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، لأنه يضيف لوناً مختلفاً إلى الأدوار التي قدمها من قبل، مشيراً إلى حرصه الدائم على التنوع في اختياراته الفنية وعدم التوقف عند نوع واحد من الأعمال.



مقارنة مع فيلم شهير

وعن تشبيه بعض المشاهدين للمسلسل بفيلم «اللعب مع الكبار» للنجم عادل إمام، قال إنه استقبل هذا التشبيه بسعادة كبيرة، مؤكداً أن الفيلم يعد من الأعمال المهمة في تاريخ السينما المصرية، وأن المقارنة به تعد تقديراً كبيراً لفريق العمل.