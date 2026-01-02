كشف الفنان السوري سامو زين تفاصيل فترة ابتعاده عن الساحة الفنية، مؤكداً أن عودته الأخيرة كشفت له حجم المحبة التي يكنها له جمهوره، بعدما لمس تفاعلهم الكبير واستقبالهم الدافئ.

وأوضح سامو زين خلال لقائه في برنامج «كلام الناس» أنه لم يشعر بغيابه لأن أعماله ظلت حاضرة في أذهان الناس، لافتاً إلى أن استمرارية أغانيه لسنوات طويلة تعود إلى حرصه منذ بداياته على تقديم أعمال متقنة ومدروسة.

واستلهم سامو زين تجربته من مسيرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، معتبراً أن بقاء الأغاني لأكثر من 15 عاماً هو المكافأة الحقيقية لأي فنان، قائلاً: «كان عندي دائماً حيرة أن ليه عبد الحليم حافظ لسه عايش وسطنا لغاية دلوقتي، وده النهج اللي اعتمدته من بدايتي».

كما تطرق سامو زين في الحديث إلى مفهوم الحب في حياته، مؤكداً أنه قيمة أساسية لا يمكن التحكم فيها بالعقل، بل تعاش بالمشاعر والصدق، وهو ما يراه المعنى الحقيقي للحب.

آخر أعماله

وكان سامو زين طرح في العام الماضي ميني ألبومه الصيفي الجديد، وحمل عنوان «باب وخبط»، عبر جميع المنصات الرقمية المختلفة، وذلك بعد غيابه 15 عاماً عن الساحة الفنية.