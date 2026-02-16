حافظ ممثل الوطن (الهلال) على صدارته في دوري أبطال آسيا بعد تفوقه على ضيفه الوحدة الإماراتي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «المملكة أرينا» بالرياض، ضمن الجولة الثامنة (الأخيرة) من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



سجل داروين نونيز (د:19 و77) هدفي الهلال، في حين أحرز براهيما ديارا هدف الوحدة.



شهد اللقاء بداية قوية للهلال رغم غياب عدد من الأسماء البارزة يتقدمهم القائد سالم الدوسري والنجم سافيتش والحارس ياسين بونو، وتمكن داروين نونيز من إحراز الهدف الأول للهلال بعد مرور 19 دقيقة مستفيداً من عرضية روبين نيفيز، ليحولها نونيز برأسه لداخل الشباك، وتمكن فريق الوحدة من العودة للقاء بعد أن لعب عمر خربين ركلة زاوية وحولها براهيما ديارا برأسه داخل الشباك هدف تعادل للوحدة (د:32).



وفي الشوط الثاني عاد الهلال ليشن عدداً من الهجمات وجاء من إحداها الهدف الهلالي الثاني بعد أن مرر سافيتش كرة قصيرة للبديل سلطان مندش، الذي بدوره لعبها عرضية أرضية للزاوية البعيدة، ليستقبلها نونيز ويلعبها مباشرة في المرمى الوحداوي (د:77)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق الهلال فوزه السابع ويصل للنقطة 22 وينتظر صاحب المركز الثامن لمواجهته في دور الـ16، فيما تلقى الوحدة الإماراتي الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع.