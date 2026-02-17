أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها الرسمي بشأن الاحتجاج الذي تقدم به نادي الاتحاد ضد مشاركة لاعب نادي النصر عبدالله الحمدان، على خلفية المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي بتاريخ 6 فبراير 2026.



وجاء القرار الصادر برقم (273/ل ض/2026) وتاريخ 16 فبراير 2026، بعد أن تقدمت إدارة نادي الاتحاد باحتجاج رسمي بداعي عدم نظامية مشاركة لاعب النصر في المباراة، مطالبةً بمراجعة وضعه القانوني ومدى مطابقته للوائح المعتمدة.



وأوضحت اللجنة في حيثيات القرار أنها استكملت جميع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في اللائحة، وقامت بمخاطبة نادي النصر ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، للاطلاع على المستندات والردود الرسمية المتعلقة بموضوع الاحتجاج، ودراسة الجوانب النظامية المرتبطة بالقضية كافة، قبل إصدار الحكم النهائي.



وبعد دراسة ملف القضية والدفوع المقدمة من جميع الأطراف، قررت اللجنة ما يلي:



• أولاً: قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، لتقديمه وفق الضوابط والإجراءات المحددة.



• ثانياً: رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، لعدم ثبوت وجود مخالفة تتعلق بمشاركة اللاعب.



• ثالثاً: مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة في حال رفض الاحتجاج موضوعياً.



• رابعاً: القرار قابل للاستئناف استناداً إلى المادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.



وبذلك تُعتمد نتيجة المباراة كما انتهت في أرض الملعب، مع منح نادي الاتحاد الحق في التقدم باستئناف خلال المدة النظامية المحددة في اللوائح.



الجدير بالذكر أن عبدالله الحمدان كان قد انتقل إلى صفوف نادي النصر قادماً من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وتُعد مواجهة النصر أمام الاتحاد هي الظهور الأول للاعب بقميص النصر في المسابقات الرسمية، ما أضفى مزيداً من الاهتمام على مشاركته في اللقاء، وكانت محور الاحتجاج المقدم من إدارة نادي الاتحاد.