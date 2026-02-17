عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، حارس فريق الخلود خوان كوزاني، نتيجة ارتكابه سلوكاً غير رياضي مع جامع الكرات صالح العناز، وفق ما ورد في تقرير مراقب المباراة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، الذي انتهى لصالح النجمة بنتيجة بهدفين مقابل هدف.



وقررت اللجنة إيقاف كوزاني مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها ضمن مسابقات الفريق الأول، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.