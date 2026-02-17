فقد برشلونة صدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد، عقب خسارته أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مونتيفيلي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا.



دخل برشلونة المباراة بقوة وفرض أفضليته الهجومية منذ الشوط الأول، وسنحت له عدة فرص محققة للتسجيل، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبيه، قبل أن تتاح له فرصة ذهبية للتقدم من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن الشاب لامين يامال أهدرها ليبقى التعادل السلبي قائماً حتى نهاية النصف الأول.



وفي الشوط الثاني واصل الفريق الكتالوني ضغطه، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 59 عبر مدافعه باو كوبارسي الذي ارتقى لكرة عرضية ووضعها برأسه داخل الشباك، مانحاً برشلونة الأفضلية المستحقة، غير أن جيرونا رد سريعاً، وتمكن مهاجمه ليمار من إدراك التعادل في الدقيقة 62 مستغلاً هجمة مرتدة منظمة، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويزيد من وتيرة الإثارة.



وقبل نهاية اللقاء بستّ دقائق، نجح بيلتران في تسجيل هدف الفوز لجيرونا عند الدقيقة 84، مستفيداً من هفوة دفاعية، ليقود فريقه إلى انتصار ثمين قلب موازين المنافسة على الصدارة.



وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 58 نقطة في المركز الثاني، فيما اعتلى ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، لتشتعل المنافسة على لقب الليغا مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.