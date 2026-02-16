برعاية مدير عام تعليم منطقة الرياض، احتفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة اليوم بتكريم روّاد التميز في نتائج الاختبارات الوطنية «نافس» التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، تقديراً لجهود المدارس والكوادر التعليمية في رفع مستوى نواتج التعلّم وتحقيق مؤشرات أداء متقدمة.

وجاء الحفل تتويجاً للجهود الميدانية التي أسهمت في تحسين نتائج الطلبة وتعزيز ثقافة الجودة والتميّز داخل البيئة المدرسية بما ينسجم مع مستهدفات تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم أن نتائج «نافس» تمثل أداة قياس وطنية تسهم في تشخيص مستوى التحصيل الدراسي، وتدعم خطط التحسين المستمر، مشيرةً إلى أن هذا التكريم يعكس التزام الميدان التعليمي بروح التنافس الإيجابي، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج نوعية مستدامة.

وشهد الحفل حضور قيادات تعليمية ومشرفين تربويين وقادة مدارس، وسط إشادة بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات في دعم الطلبة وتحفيزهم لتحقيق مستويات أداء متقدمة.